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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В «Локомотиве» высказались о восстановлении Фассона

09 Января 2023 • 17:29 Комментировать

Защитник Лукас Фассон после летнего трансфера провёл за «Локомотив» только два матча. Во втором из них бразилец получил серьёзную травму колена. С тех пор Фассон восстанавливается.

Между тем, комментарий по поводу восстановления Лукаса Фассона дал Артём Загуменнов, который возглавляет пресс-службу «Локомотива».

«Прошло 5 месяцев с момента операции, реабилитация идёт в хорошем ключе, всё по плану. В отпуске Лукас выполнил всю работу в полном объёме. На грядущих сборах планируем начать его этапную активизацию на поле с целью скорейшего возвращения Лукаса в общую группу», - высказался Загуменнов, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

После первой части чемпионата России «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, то есть располагается в зоне стыковых игр. В семнадцати турах «железнодорожники» смогли набрать только 13 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Лукас Фассон
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