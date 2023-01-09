Геркус: «Глушаков менее интересен «Торпедо», нежели Кухарчук»

Президент «Торпедо» Илья Геркус прокомментировал возможное подписание полузащитника «Химок» Ильи Кухарчука. Ранее футболист подтвердил информацию, что подмосковный клуб больше не заинтересован в его услугах.

«Кухарчук — игрок интересный. Подошел бы Глушаков «Торпедо»? Глушаков менее интересен команде, нежели Илья», — приводит слова Геркуса «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что «Торпедо» в ближайшее время подпишет трудовой договор с 32-летним хавбеком на полтора года.

В нынешнем сезоне на счету Кухарчука два гола и один ассист в десяти матчах во всех турнирах. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 600 тысяч евро.