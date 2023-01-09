​Гендиректор «Химок» - о возможном уходе 9 игроков: «Решения пока не приняты»

В прессе появилась информация о том, что Денис Глушаков и ещё восемь футболистов «Химок» ищут себе новое место работы. Комментарий на этот счёт дал Николай Оленев, который занимает должность генерального директора подмосковного клуба.

«Окончательные решения пока не приняты. Контракты с этими игроками действуют до конца сезона. О каких-то глобальных изменениях в составе команды говорить преждевременно. После подготовительных сборов тренерский штаб сформирует команд», - высказался Оленев, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Отметим, что главным тренером «Химок» является Спартак Гогниев. После первой части чемпионата России команда занимает 15-е место в турнирной таблице, то есть располагается в зоне прямого вылета. «Химки» в семнадцати прошедших турах смогли раздобыть всего лишь 12 зачётных баллов.

Сезон РПЛ возобновится в марте.