Деменко: Возможно, «Зенит» брал Бакаева, чтобы ослабить «Спартак»

Бывший игрок сборной России Максим Деменко высказался о трансфере полузащитника Зелимхана Бакаева из «Спартака» в «Зенит».

«Зенит» долго смотрел Бакаева. Это ошибка «Зенита». Зачем приглашали Бакаева, если вы ему не доверяете?! Вот этого я не могу понять. Его брали, чтобы ослабить «Спартак»? Но не давать играть», — приводит слова Деменко Legalbet.

По мнению эксперта, Бакаев является работоспособным футболистом, но любому нужно иметь доверие от тренера.

В текущем сезоне 26-летний игрок провел 20 матчей с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и сделал два ассиста.