Игрок «Урала» Герасимов близок к переходу в «КАМАЗ»

Защитник «Урала» Алексей Герасимов в ближайшее время может сменить клубную прописку.

По информации телеграм-канала «ФНЛ с Ильёвым», в услугах футболиста заинтересованы сразу несколько клубов, но предметный интерес проявляет «КАМАЗ». Стоит отметить, что речь идет только об аренде Герасимова, при этом в случае успешного заключения сделки большую часть заработной платы игроку будет платить «Урал».

В текущем сезоне 29-летний защитник принял участие в 10 матчах во всех турнирах и получил две желтые карточки. Трудовой договор Герасимова с екатеринбургским клубом истекает в конце сезона-2022/23. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 500 тысяч евро.