Пресс-служба «Сочи» сообщила о вхождении в тренерский штаб Курбана Бердыева трёх специалистов. С командой будут работать Дмитрий Кириченко, Дмитрий Хохлов и Андрей Мацюра.

Напомним, что Курбан Бердыев был назначен на должность главного тренера «Сочи» в декабре.70-летний специалист будет стараться улучшить игру и турнирное положение «барсов» во второй части сезона.

После первой части чемпионата России «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице. Для команды это неудовлетворительный результат, поскольку в прошлом сезоне сочинцы финишировали на второй строчке, отстав от «Зенита» на девять зачётных баллов.