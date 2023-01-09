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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Кухарчук переходит в «Торпедо»

09 Января 2023 • 16:48 Комментировать

Атакующий полузащитник Илья Кухарчук уже расторг контракт с «Химками», о чём на своих страницах рассказывает «РБ Спорт». По данным источника, в ближайшее время 32-летний футболист подпишет трудовое соглашение с «Торпедо». Договор будет рассчитан на полтора сезона.

В сезоне 2022/2023 Илья Кухарчук провёл за «Химки» 10 матчей, в которых забил два гола.

Отметим, что «Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице Премьер-лиги (12 очков), а «Торпедо» - последнее (6 очков).

В настоящий момент российский футбол находится на зимних каникулах. Соревнования возобновятся в феврале.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Химки Илья Кухарчук Трансферы футбола - зима 2023
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