Кухарчук отреагировал на информацию о возможном уходе из «Химок»

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук ответил на вопрос о возможном уходе из подмосковного клуба. Ранее сообщалось, что девять футболистов не поехали на сборы в Турцию, руководство больше не рассчитывает на этих игроков.

«Это правда, девять игроков «Химок» — в том числе и я, ищем новый клуб», — приводит слова Кухарчука «Чемпионат».

Напомним, 32-летний хавбек защищает цвета «красно-черных» с января 2019 года. В нынешнем сезоне на счету игрока два забитых мяча и одна результативная передача в десяти матчах во всех турнирах. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Кухарчука в 600 тысяч евро.