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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тихонов — о борьбе «Спартака» за чемпионство: «Шансы всегда есть»

09 Января 2023 • 16:10 Комментировать

Легенда «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от игры «красно-белых» в весеннем отрезке РПЛ.

«Во второй части чемпионата РПЛ жду от «Спартака» такой же уверенной игры, как в конце 2022 года. Побороться с «Зенитом» за чемпионство будет непросто. Но думаю, что шансы всегда есть», — цитирует Тихонова Vprognoze.

По мнению эксперта, все будет зависеть от самого «Спартака», если команда не будет терять очки, то сможет побороться с «Зенитом» за титул.

После 17 туров санкт-петербургский клуб лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в активе 42 очка. «Спартак» идет на втором месте, отставая от «Зенита» на шесть баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Андрей Тихонов
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