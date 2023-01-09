Тихонов — о борьбе «Спартака» за чемпионство: «Шансы всегда есть»

Легенда «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от игры «красно-белых» в весеннем отрезке РПЛ.

«Во второй части чемпионата РПЛ жду от «Спартака» такой же уверенной игры, как в конце 2022 года. Побороться с «Зенитом» за чемпионство будет непросто. Но думаю, что шансы всегда есть», — цитирует Тихонова Vprognoze.

По мнению эксперта, все будет зависеть от самого «Спартака», если команда не будет терять очки, то сможет побороться с «Зенитом» за титул.

После 17 туров санкт-петербургский клуб лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в активе 42 очка. «Спартак» идет на втором месте, отставая от «Зенита» на шесть баллов.