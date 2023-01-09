Федотов — об Агапове: «Оценки сделаем, когда будет чемпионат»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о новом защитнике команды Илье Агапове.

«Оценки сделаем, когда будет чемпионат. Тогда мы будем оценивать его игру. Пока идет адаптация, знакомство», — приводит слова Федотова официальный сайт «армейцев».

Специалист надеется, что Агапов сможет полноценно воспользоваться временем на сборах, чтобы влиться в коллектив.

Напомним, 21-летний защитник перебрался в ЦСКА из «Пари НН» текущей зимой. В нынешнем сезоне игрок принял участие в 16 матчах с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями.

После 17 туров ЦСКА занимает 5-е место в чемпионате России, набрав 29 очков.