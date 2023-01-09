В «Факеле» высказались о возможном подписании Дзюбы

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов ответил на вопрос о возможном подписании нападающего Артёма Дзюбы. Ранее сообщалось, что представители форварда предлагали услуги игрока клубам РПЛ.

«В «Факел» Артём Дзюба не обращался», — приводит слова Котова «Чемпионат».

Ранее представители «Оренбурга» и «Урала» заявили, что агенты форварда не обращались к ним, а в «Пари НН» подтвердили информацию о предложении услуг Дзюбы, но нижегородцы не планируют подписывать игрока.

Последним клубом 34-летнего нападающего был турецкий «Адана Демирспор», с которым он расторг трудовой договор в ноябре 2022 года.