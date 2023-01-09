«Оренбург» объявил о выкупе прав на Хотулёва у «Зенита»

Защитник Данила Хотулёв перешёл из «Оренбурга» в «Зенит». Об этом оренбургский клуб сообщил в своем телеграм-канале.

«Оренбург» заключил контракт и приобрел права на Данилу Хотулева, с прошлого сезона выступавшего за нашу команду на правах аренды. Добро пожаловать домой, оренбуржец!» — говорится в заявлении клуба.

Ранее спортивный директор команды Дмитрий Андреев заявил, что трудовое соглашение с 20-летним игроком подписано на три с половиной года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста оценивается в 600 тысяч евро.

В текущем сезоне Хотулёв принял участие в 12 матчах во всех турнирах и получил 4 желтые карточки.