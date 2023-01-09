Пономарёв: «ЦСКА взял Агапова на всякий случай»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал трансфер защитника Ильи Агапова из «Пари НН» в стан «армейцев».

«Подписал его клуб на перспективу или рассчитывает на него в основном составе сейчас? Ну, думаю, взяли на всякий случай и правильно сделали. Ничего страшного здесь в любом случае нет», — приводит слова Пономарёва Rusfootball.

Ранее столичный клуб объявил о подписании 21-летнего футболиста. По информации портала Transfermarkt, сумма перехода составила 1,3 миллиона евро.

В текущем сезоне Агапов принял участие в 16 матчах во всех турнирах и получил четыре желтые карточки.