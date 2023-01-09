Бывший главный тренер «Анжи», московского «Арарата», «СКА-Энергии» и «Луча-Энергии» Александр Григорян в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал информацию о том, что Артём Дзюба предлагает свои услуги ряду клубов РПЛ.

- Я понимаю, что существует такой фактор, что не каждый главный тренер и не каждый руководитель могут иметь желание связаться с Дзюбой. Потому что это личность, нужно сразу понимать, что куда бы он не пришёл, он будет лидером и авторитетом, а кто этого не будет признавать, будет иметь проблемы.

На мой взгляд, здравомыслящий руководитель, главный тренер, особенно, если у него есть яйца, обязательно воспользовался бы услугами Дзюбы. Мне понятно, что с того момента, когда он был в прекрасной форме, прошло не 10 лет, а всего лишь год-полтора. Абсолютно очевидно, что такой человек, как он, которого пытались затащить в какое-то болото, было просто плацдармом, чтобы оказаться снова на вершине. Поэтому, весь вопрос в мотивации. Если она будет, то он может лучшим бомбардиром стать.

Я не исключаю того момента, что, наверное, он привык к определённым цифрам. Он, возможно, в них не упирается, но нужно понимать, что он них что-то зависит. Есть тенденция, прикол среди звёздных игроков и тренеров, хотя я так не привык их называть. Для меня одна звезда – Иисус Христос. Остальные для меня «звездуны». Что касается этой темы, имеет право на жизнь, как они называют, не падать ниже своего уровня. Выглядит курьёзно, потому что уровень меряется не зарплатой, а результатами и мастерством.