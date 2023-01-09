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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сенников: «Обидно будет потерять Изидора, но если есть возможность продать легионеров, надо это делать» эксклюзив

09 Января 2023 • 13:49 Комментировать

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о последних трансферных новостях «железнодорожников».

- Изидор ведет переговоры об уходе из «Локомотива». Как вы к этому относитесь?

- Когда у иностранцев есть возможность разорвать контракт, то можно ожидать такого. Ловрен ушел из «Зенита», Едвай - из «Локомотива». Они вправе сами решать. Конечно, Изидор - это одна из самых хороших покупок «железнодорожников» за последние несколько лет. Он сразу проявил себя. Будет немного обидно терять такого футболиста. Но если он найдет достойный клуб в Европе, почему нет? Вчера я смотрел чемпионат Италии. Играла «Салернитана». Там выступает де Вильена, который был в «Краснодаре». Он забил. «Армеец» Бийол тоже играл. Они достойно себя проявляют. Так что такие переходы для меня не удивительны.

- Пишут, что Керк тоже хочет покинуть «Локомотив». Это будет существенная потеря?

- Керк - тоже квалифицированный футболист. Это тоже будет потеря. Но «Локомотив» взял Глушенкова и Пиняева. Как раз есть возможность отпустить иностранцев, чтобы свои молодые ребята играли.

- Вы за то, чтобы делать ставку на российских футболистов, даже на перспективу?

- Посмотрим, как у них пойдет. Если Глушенков не будет забивать с первого матча, ему найдут замену. Будет играть кто-то другой. Тут все зависит от стартовых матчей. Никто ему время на раскачку давать не будет. У этих ребят тоже будет конкуренция.

- Нужно ли в принципе «Локомотиву» продавать легионеров, которые не могут решать высокие задачи? Того же Мампасси, например?

- Если есть возможность продать, надо это делать. Не стоит никого удерживать.

- Почему?

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- Если игрок хочет уйти, надо с ним договариваться. Если есть предложение лучше, почему не отпустить? Если, например, Баринова кто-то купит, заплатит хорошие деньги, надо отпускать.

- Пишут, что в сферу интересов «Локомотива» входит защитник ПАОКа Ингасон. К нападающему Хаджи Райту «железнодорожники» тоже проявляют интерес. Получается, клуб все-таки обращает внимание на легионеров?

- Меня смущает, что они могут в любой момент уйти. Не знаю, как все это будет. Видимо, есть какие-то человеческие договоренности, как в «Зените», например. Там футболисты сказали, что доиграют: Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком. Они никуда не уходят. У них все было оговорено перед сезоном.

- Как думаете, Галактионов будет еще усиливать команду?

- Я жду, чтобы в этом сезоне «железнодорожники» не вылетели из РПЛ и не попали в переходные матчи. Больше ничего пока не жду. А что еще? Первое место не займут, еврокубков нет. Думаю, уже понятно, кто вылетает. «Химкам» и «Торпедо» будет тяжело спастись. А вот борьба за непопадание в зону переходных матчей будет очень серьезная.

- С таким составом «Локомотиву» по силам ее решить?

- У «железнодорожников» очень непростой график после возобновления чемпионата. «Ростов» на выезде, «Ахмат». Будет совсем непросто, если стартовые матчи провалят.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Сенников Вильсон Изидор
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