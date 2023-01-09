В «Урале» высказались о трансфере Дзюбы

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос журналистов о возможном подписании нападающего Артёма Дзюбы, ныне находящегося в статусе свободного агента.

«Пусть Дзюба сам рассказывает - кому из клубов предлагал свои услуги, а кто ему отказал. Я с ним давно не разговаривал. В «Урал» он не обращался», - приводятся слова руководителя на страницах издания «Чемпионат».

Последним местом работы 34-летнего российского центрфорварда был «Адана Демирспор». Дзюба провел в чемпионате Турции всего четыре поединка, в которых отметился одним забитым мячом.