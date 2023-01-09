Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радченко назвал игрока «Зенита», который может стать лучшим бомбардиром РПЛ

09 Января 2023 • 12:57 Комментировать

Экс-игрок петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о бомбардирской гонке в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги. По его мнению, полузащитник «сине-бело-голубых» Малком может стать лучшим голеадором сезона-2022/2023.

«Зенит» играет хорошо в атаку, много забивает. Если Малкома не будут мучать микротравмы, то он может присоединиться к гонке бомбардиров и стать лучшим», - передает слова Дмитрия издание Metaratings.ru.

В 17 сыгранных турах чемпионата России бразилец отметился 12 голами. В рейтинге бомбардиров лидируют Куинси Промес («Спартак») и Владимир Сычевой («Крылья Советов»). На счету обоих по 14 забитых мячей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Радченко Малком Филипе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Января
13:38 · Россия. Премьер-лига
Кирьяков: «Между Игнатьевым и Глушенковым будет борьба за место в составе»
13:33 · Россия. Премьер-лига
В «Урале» высказались о трансфере Дзюбы
13:27 · Россия. Премьер-лига
Оганесян: «Очень обидно, что Сычевой покинул «Оренбург»
13:21 · Россия. Первая лига
«Кубань» объявила нового главного тренера официально
13:08 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» может арендовать Соколова
12:57 · Россия. Премьер-лига
Радченко назвал игрока «Зенита», который может стать лучшим бомбардиром РПЛ
12:45 · Россия. Премьер-лига
Оганесян: «Диалога со «Спартаком» и Абаскалем сейчас нет»
12:39 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА сообщил о пополнении в тренерском штабе официально
12:29 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» рассказали о сроке контракта Хотулёва
12:25 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» дали комментарий по трансферной кампании
12:19 · Россия. Премьер-лига
Ингасон не перейдёт в «Локомотив»
12:12 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Несколько клубов интересуются Изидором»
12:07 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» высказались о трансфере Дзюбы
12:00 · Россия. Премьер-лига
Романцев оценил шансы Промеса стать лучшим бомбардиром среди легионеров в истории РПЛ
11:52 · Россия. Премьер-лига
Агент не исключил возможный переход Ингасона в российский клуб
Все новости
Рекомендуем