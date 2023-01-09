Радченко назвал игрока «Зенита», который может стать лучшим бомбардиром РПЛ

Экс-игрок петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о бомбардирской гонке в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги. По его мнению, полузащитник «сине-бело-голубых» Малком может стать лучшим голеадором сезона-2022/2023.

«Зенит» играет хорошо в атаку, много забивает. Если Малкома не будут мучать микротравмы, то он может присоединиться к гонке бомбардиров и стать лучшим», - передает слова Дмитрия издание Metaratings.ru.

В 17 сыгранных турах чемпионата России бразилец отметился 12 голами. В рейтинге бомбардиров лидируют Куинси Промес («Спартак») и Владимир Сычевой («Крылья Советов»). На счету обоих по 14 забитых мячей.