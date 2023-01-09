В «Оренбурге» дали комментарий по трансферной кампании

Футбольный функционер Дмитрий Андреев, который занимает пост спортивного директора «Оренбург», высказался о зимней трансферной кампании клуба.

«После подписания Хотулева зимняя трансферная кампания «Оренбурга» завершена? Посмотрим. Если нас никто не покинет... На вход, думаю, да», - приводит слова Андреева издание «Спорт-экспресс».

По итогам 17 туров Российской премьер-лиги «Оренбург» набрал 25 баллов и располагается на седьмой строчке в турнирной таблице. Сезон чемпионата России возобновится в начале марта.

В первом матче после зимнего перерыва «Оренбург» сыграет против грозненского «Ахмата».