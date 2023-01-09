Ингасон не перейдёт в «Локомотив»

Защитник греческого ПАОКа Сверрир Ингасон не перейдет в московский «Локомотив». Об этом в разговоре с корреспондентом «Спорт-экспресса» поведал агент игрока Тассос Пападопулос.

«Знаем об интересе «Локомотива». Но та структура перехода, которую они хотели сделать, на данный момент не позволяет Ингасону совершить трансфер в клуб», - высказался представитель футболиста.

29-летний исландский защитник выступает за греческую команду с 2019 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 17 матчах во всех турнирах и отметился забитым мячом.

Стоит отметить, что Ингасон имеет опыт выступлений в России. С 2017 по 2018 год он играл за «Ростов».