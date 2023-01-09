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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент: «Несколько клубов интересуются Изидором»

09 Января 2023 • 12:12 Комментировать

Футбольный агент Эммануэль Лакруа, который представляет интересы нападающего московского «Локомотива» Вильсона Изидора, высказался насчет будущего своего клиента в стане «железнодорожников».

«Вильсону хорошо в России, но им интересуются несколько клубов. Поэтому я не знаю, что может быть», - передает слова агента издание «Спорт-экспресс».

22-летний французский нападающий защищает цвета московского коллектива с января 2022 года. В нынешнем сезоне Изидор принял участие в 13 поединках, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Он связан контрактом с клубом до 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Вильсон Изидор Эммануэль Лакруа
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