Агент: «Несколько клубов интересуются Изидором»

Футбольный агент Эммануэль Лакруа, который представляет интересы нападающего московского «Локомотива» Вильсона Изидора, высказался насчет будущего своего клиента в стане «железнодорожников».

«Вильсону хорошо в России, но им интересуются несколько клубов. Поэтому я не знаю, что может быть», - передает слова агента издание «Спорт-экспресс».

22-летний французский нападающий защищает цвета московского коллектива с января 2022 года. В нынешнем сезоне Изидор принял участие в 13 поединках, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Он связан контрактом с клубом до 2026 года.