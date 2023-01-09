Романцев оценил шансы Промеса стать лучшим бомбардиром среди легионеров в истории РПЛ

Экс-наставник московского «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о шансах нидерландского нападающего «красно-белых» Куинси Промеса стать лучшим бомбардиром среди иностранных игроков в истории Российской премьер-лиги уже в нынешнем сезоне.

«По силам ли Промесу стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России среди легионеров до конца сезона? Будет так играть, как сейчас, все у него получится», - приводит слова специалиста ТАСС.

В настоящий момент на счету Промеса 82 забитых мяча в рамках чемпионата России. Рекордсменами по данному показателю среди легионеров являются бразилец Вагнер Лав и иранец Сердар Азмун. У обоих по 85 голов.