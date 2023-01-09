Агент не исключил возможный переход Ингасона в российский клуб

Тассос Пападопулос, агент защитника клуба ПАОК Сверрира Ингасона, высказался о возможном переходе своего клиента в один из российских клубов.

Ранее сообщалось, что 29-летний исландец может продолжить карьеру в «Зените» или «Локомотиве».

Агент не исключил возможный переезд Ингасона в Россию, однако отметил, что для греческого клуба его уход станет огромной потерей.

«На данный момент Ингасон капитан и лидер ПАОК. С другой стороны, если мы договоримся о деталях, которые устроят обе стороны, Сверрир знает, что «Локомотив» и «Зенит» — хорошие клубы», — цитирует Пападопулоса «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне защитник провёл за ПАОК 19 матчей и забил два гола. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Исландии в 5 миллионов евро.