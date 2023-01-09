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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Полузащитник «Динамо» может продолжить карьеру в Европе

09 Января 2023 • 10:15 Комментировать

21-летний полузащитник московского «Динамо» Георгий Сулаквелидзе может сменить Россию на Словакию. Об этом стало известно журналистам «Чемпионата».

Согласно сведениям источника, в подписании хавбека заинтересован «ДАК 1904», который располагается на втором месте в местном чемпионате.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Георгия в 225 тысяч евро. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает в конце июня 2023 года.

В нынешнем сезоне Сулаквелидзе принял участие в восьми поединках за вторую команду «Динамо», отметившись двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва ДАК 1904 Трансферы футбола - зима 2023 Георгий Сулаквелидзе
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