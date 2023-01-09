Бывший нападающий московского ЦСКА и краснодарской «Кубани» Денис Попов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал возможный переход РФС из УЕФА в АФК.

- Новый год прошёл, и могут возникнуть какие-то изменения в этой ситуации. Раз в РФС взяли паузу для принятия решения, значит, основания на то были. Здесь торопится не надо, но с другой стороны, и затягивать тоже не стоит. Хотелось бы где-то уже играть, а то чем больше времени проходит без международного футбола, тем хуже. Хотя, опять же, надо всё хорошо обдумать и не делать опрометчивых шагов. Нужно подстелить себе соломку, на которую в случае чего можно упасть.