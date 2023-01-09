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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-арбитр Егоров объяснил, почему прекратилась тенденция добавлять большое количество времени к таймам эксклюзив

09 Января 2023 • 13:45 Комментировать

Бывший российский арбитр Игорь Егоров в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал, почему судьи перестали добавлять большое количество времени к каждому из таймов.

«Понимаете, в каждой федерации футбола есть свой руководитель. Есть общее руководство в лице Пьерлуиджи Коллины (глава судейского комитета УЕФА и ФИФА - прим. ЕФ), но в каждой стране есть свой главный человек, принимающий решение.

Нет никаких прямых указаний! Есть только рекомендации, поэтому каждый трактует так, как считает нужным в своей стране. Я, например смотрел австралийскую лигу, и там спокойно добавляли по 4-5 минут к каждому из таймов. 

Конечно, нам хочется побольше смотреть футбол, но и до абсурда доходить нельзя, когда тайм длится по 60 минут. Бывают исключения, но в целом – это неправильно», — сказал Егоров. 

Напомним, на прошедшем в 2022 году чемпионате мира в Катаре в матче 1-го тура Англия – Иран (6:2) было добавлено 15 и 14 минут к каждому из таймов. Тем самым, этот матч стал самым продолжительным в истории чемпионатов мира.


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Евро-Футбол.Ру,
Серия А Игорь Егоров Апл Судьи РПЛ арбитры
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