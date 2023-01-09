Эджуке получил травму колена в товарищеском матче

Форвард московского ЦСКА Чидера Эджуке, ныне выступающий на правах аренды за берлинскую «Герту», получил повреждение колена во время контрольного поединка, об этом рапортуют журналисты Bild. Степень серьезности травмы пока неизвестна.

Эджуке летом воспользовался правом приостановки контракта с ЦСКА и на правах годичной аренды перебрался в «Герту». В составе немецкого коллектива 25-летний нигерийский нападающий провел 16 поединков, в которых отметился тремя результативными передачами.

Стоит отметить, что контракт африканского форварда с «армейцами» рассчитан до середины 2024 года.