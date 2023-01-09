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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Эджуке получил травму колена в товарищеском матче

09 Января 2023 • 09:55 Комментировать

Форвард московского ЦСКА Чидера Эджуке, ныне выступающий на правах аренды за берлинскую «Герту», получил повреждение колена во время контрольного поединка, об этом рапортуют журналисты Bild. Степень серьезности травмы пока неизвестна.

Эджуке летом воспользовался правом приостановки контракта с ЦСКА и на правах годичной аренды перебрался в «Герту». В составе немецкого коллектива 25-летний нигерийский нападающий провел 16 поединков, в которых отметился тремя результативными передачами.

Стоит отметить, что контракт африканского форварда с «армейцами» рассчитан до середины 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Герта Чидера Эджуке
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