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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Билялетдинов назвал игрока «Спартака», который может вклиниться в гонку бомбардиров РПЛ

09 Января 2023 • 09:03 Комментировать

Известный в прошлом полузащитник Динияр Билялетдинов, поигравший за сборную России и английский «Эвертон», поделился мнением о бомбардирской гонке в Премьер-лиге.

«Надеюсь, что мы увидим хорошую гонку бомбардиров. Хочется, чтобы в компанию к Промесу и Сычевому присоединился еще кто-то. Думаю, что это может сделать Соболев», - передает слова Билялетдинова Metaratings.ru.

Владимир Сычевой и Куинси Промес являются лидерами гонки бомбардиров в Российской премьер-лиге. На счету обоих футболистов по 14 забитых мячей.

Что касается Соболева, то в активе Александра семь результативных ударов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динияр Билялетдинов Александр Соболев
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