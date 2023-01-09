Билялетдинов назвал игрока «Спартака», который может вклиниться в гонку бомбардиров РПЛ

Известный в прошлом полузащитник Динияр Билялетдинов, поигравший за сборную России и английский «Эвертон», поделился мнением о бомбардирской гонке в Премьер-лиге.

«Надеюсь, что мы увидим хорошую гонку бомбардиров. Хочется, чтобы в компанию к Промесу и Сычевому присоединился еще кто-то. Думаю, что это может сделать Соболев», - передает слова Билялетдинова Metaratings.ru.

Владимир Сычевой и Куинси Промес являются лидерами гонки бомбардиров в Российской премьер-лиге. На счету обоих футболистов по 14 забитых мячей.

Что касается Соболева, то в активе Александра семь результативных ударов.