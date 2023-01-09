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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Аршавин объяснил, почему ЦСКА сдал позиции в чемпионской гонке

09 Января 2023 • 08:29 Комментировать

Экс-форвард сборной России Андрей Аршавин, который в данный момент работает в структуре петербургского «Зенита», поделился мнением о том, почему московский ЦСКА в последнее время не может претендовать на чемпионство в Премьер-лиге.

«Пока был Гинер и были деньги, всё у ЦСКА было отлично. Потом стало меньше денег, а потом стало меньше Гинера. И они просели», - поведал Аршавин на ютуб-канале «СБГ Шоу».

В нынешнем сезоне московский коллектив набрал 29 баллов после 17 туров. Подопечные Владимира Федотова отстают от лидирующего «Зенита» на 13 пунктов.

Последний раз «армейцы» становились чемпионами России в 2016 году.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Андрей Аршавин
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