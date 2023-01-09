Аршавин рассказал, почему начался кризис «Локомотива»

Бывший нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин, который сейчас работает в структуре «сине-бело-голубых», поделился мнением о проблемах московского «Локомотива».

«В «Локомотиве» был полный разброд и до Цорна. Когда Сёмина убрали не по спортивному принципу, тогда, в 2017 году, все и началось», - поведал Аршавин на ютуб-канале «СБГ Шоу».

«Железнодорожники» провально провели первую половину нынешнего сезона Российской премьер-лиги. После 17 сыгранных туров «Локомотив» набрал 13 баллов и располагается в зоне переходных матчей. Матчи РПЛ возобновятся в марте.