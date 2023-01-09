Аршавин анонсировал трансфер бразильца в «Зенит»

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин, который в настоящий момент занимает пост директора по развитию молодежного футбола в петербургском клубе, анонсировал трансфер очередного бразильского игрока.

«Кто-то придет на место Ловрена? Имя? У меня нет таких полномочий, но по‑моему договорились. Из Бразилии приедет левый центральный защитник», - передает слова Аршавина «Матч ТВ».

Ловрен покинул петербургский клуб в зимнее трансферное окно. 33-летний хорватский футболист пополнил ряды «Лиона». За трансфер защитника руководство французского клуба выплатило «Зениту» два миллиона евро.