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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Веденеев: «Отъезд Ловрена может запустить цепную реакцию»

09 Января 2023 • 07:57 Комментировать

Ветеран «Зенита» Сергей Веденеев поделился мнением об уходе защитник Деяна Ловрена из петербургского клуба. Опытный хорватский футболист продолжит карьеру во французском «Лионе».

«Хватит ли «Зениту» нынешней обоймы? Хватит, хотя сложно сказать, что будет к началу второго круга. Отъезд Ловрена может запустить цепную реакцию. Когда одна «деталь» выпадает, уровень игры может серьезно снизиться», - передает слова Веденеева издание «РБ Спорт».

На зимний перерыв в Российской премьер-лиге «Зенит» ушел в статусе единоличного лидера. После 17 туров подопечные Сергея Семака набрали 42 балла и опережают идущий вторым московский «Спартак» на шесть очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Деян Ловрен Сергей Веденеев
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