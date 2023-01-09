Ширко пояснил, чего ждёт от «Спартака» во второй половине чемпионата

Бывший нападающий московского «Спартака» Александр Ширко очень рад возрождению команды в нынешнем сезоне, «Спартак» осмелился бросить перчатку гегемону российского футбола и в настоящий момент преследует питерский «Зенит» в турнирной таблице российского чемпионата Премьер-лиги. Ширко пояснил, чего он ждет от своего бывшего клуба во второй половине игры.

- Во второй части сезона жду от «Спартака» хорошей игры, побед и борьбы за титул, - цитирует слова Ширко «РБ Спорт».

Напомним, что матчи российского чемпионата возобновятся в начале марта, «Спартаку» предстоит сразиться с «Уралом».