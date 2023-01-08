Кержаков: «Россия для меня в смысле футбола всегда ассоциировалась с Европой»

Бывший российский нападающий Александр Кержаков дал понять, что не особо поддерживает идею перехода России в Азиатскую конфедерацию, так как, по его мнению, Россия всегда ассоциировалась с Европой. Сборная России, как и сборная СССР ранее, всегда играла в Европе, напомним Кержаков. В том числе и в чемпионате Европы, победителем которого сборная СССР даже становилась.

- Сборная России всегда играла в Европе. Кто может быть за переход в Азию? Я не знаю. Для меня Россия всегда ассоциировалась в футбольном плане с Европой. Мы всегда участвовали в европейских отборочных турнирах, первенстве Европы, - цитирует слова Кержакова «Российская Газета».