Байрамян: «Карпин - уверенный и прямой человек»

Валерий Карпин совмещает работу наставника российской сборной с деятельностью главного тренера «Ростова», команда добилась определенного прогресса при нем, и полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян рассказал о том, как работается с Карпиным. По его словам, специалист уверен в себе и всегда стремится быть прямым, называть вещи своими именами, и такой настрой передается также игрокам команды.

- Уверенный и прямой можно вместе даже. Ему всё равно, он за правду. Как он считает, так он и говорит. Эта его прямота, уверенность передается и футболистам, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».