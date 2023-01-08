Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор не примет участие в учебно-тренировочных сборах команды. Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сообщало, что у 22-летнего футболиста есть предложение от европейского клуба.

По сведениям телеграм-канала «Панк инсайд», уход француза становится все ближе, потому что форвард не полетит на сборы вместе с «Локомотивом». Главная причина — переговоры с потенциальным работодателем.

Ранее инсайдер Иван Карпов рассказал, что у Изидора были контакты с представителями ПАОКа, но игрок не горит желанием ехать в Грецию, ведь в нем заинтересованы клубы из Германии и Португалии.

В текущем сезоне нападающий забил 4 мяча и сделал 4 ассиста в 17 матчах во всех турнирах. Трансферная стоимость Изидора оценивается в 5 млн евро.