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Орещук: Дзюба не вернётся в «Зенит»

08 Января 2023 • 21:38 Комментировать

Футбольный менеджер Роман Орещук оценил шансы нападающего Артёма Дзюбы вернуться в «Зенит». Напомним, 34-летний форвард защищал цвета «сине-бело-голубых» с 2015 по 2022 год.

«Может ли Дзюба вернуться в «Зенит»? Сейчас уже, наверное, нет. Удержать могли, но тогда проблема состояла в финансах, которые Артём не принял. Я знаю, что «Зенит» предлагал ему условия, чтобы он остался, но не захотел», — цитирует Орещука «Спорт День за Днем».

Напомним, нападающий является свободным агентом с ноября 2022 года. Последним клубом Дзюбы был турецкий «Адана Демирспор», с которым он расторг трудовой договор по обоюдному согласию сторон.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба Роман Орещук
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