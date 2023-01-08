Ледяхов: «Севилья»? Абаскаля никто не знает в Испании

Бывший тренер «Спартака» Игорь Ледяхов ответил на вопрос, обсуждают ли в Испании возможное назначение наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля в «Севилью».

«Нет, никто ничего не обсуждает. Об этом не видел информации ни в одной газете и не слышал по радио. В «Севилье» недавно назначили нового главного тренера. Сейчас они даже не рассматривают этой фамилии», — цитирует Ледяхова «Спорт День за Днем».

По словам эксперта, говорить о «Севилье» слишком рано, потому что Абаскаля еще никто не знает в Испании.

Напомним, 33-летний Абаскаль возглавил «Спартак» минувшим летом. После 17 туров «красно-белые» идут на втором месте в чемпионате России, набрав 36 очков.