Ледяхов высказался о работе Абаскаля в «Спартаке»

Бывший тренер «Спартака» Игорь Ледяхов оценил работу наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Как оцениваю работу Абаскаля? Положительно, раз они неплохо идут. Работа проделана очень большая и плодотворная, борются с «Зенитом». Посмотрим, как они проведут вторую часть чемпионата», — цитирует Ледяхова «Спорт День за Днем».

По мнению эксперта, только после окончания сезона можно будет говорить о том, состоялся ли Абаскаль как квалифицированный специалист или нет.

Напомним, 33-летний испанец возглавил «Спартак» в июне 2022 года. На данный момент столичный клуб идет на втором месте в РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.