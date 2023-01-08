Непомнящий считает, что у «Зенита» нет конкурентов в борьбе за чемпионство

Бывший наставник «Балтики» Валерий Непомнящий высказался о конкуренции в борьбе за золотые медали РПЛ.

«На мой взгляд, в этом сезоне чемпионская гонка в РПЛ закончена — у «Зенита» нет равных конкурентов», — заявил Непомнящий «РБ Спорту».

Эксперт отметил, что у «сине-бело-голубых» полностью укомплектованный состав, в отличие от других команд, благодаря длинной скамейке «Зенит» и сможет спокойно выиграть лигу.

Санкт-петербургский клуб занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка. Его преследователями являются «Спартак» (36 очков) и «Ростов» (35 очков).