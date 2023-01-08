Кафельников: «Если Абаскалю предложат поработать в «Севилье», то он примет это предложение»

Бывший теннисист Евгений Кафельников высказался о возможном уходе наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Если ему потенциально предложат поработать в «Севилье», то к гадалке ходить не нужно будет. Он примет это предложение», — приводит слова Кафельникова «Спорт День за Днем».

Эксперт признался, что ему все равно, кто заменит Абаскаля в случае его ухода, ведь неважно, кто будет тренером в «первенстве двора».

Кафельников заявил, что никак не хочет оценивать работу молодого испанца, потому что не видит смысла делать это по работе в чемпионате, а в Европе российские клубы не играют.

После 17 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков.