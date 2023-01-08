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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Михайлов и Кравцов — будущие игроки сборной России, считает Аршавин

08 Января 2023 • 19:25 Комментировать

Заместитель гендиректора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин заявил, что не стал бы отпускать Ярослава Михайлова и Кирилла Кравцова. Напомним, 19-летний Михайлов выступает в «Пари НН» на правах аренды, а 20-летний Кравцов перебрался в «Сочи».

«Ярослава Михайлова я бы не отдавал в аренду. Я считаю, что можно было бы и Кирилла Кравцова подождать. По моему мнению, оба этих футболиста года через три-четыре будут вместе выступать за сборную России», — заявил Аршавин на YouTube-канале «СБГ Шоу».

Функционер отметил, что его не смущает неубедительная форма Кравцова в «Сочи», ведь в таком юном возрасте это нормально, просто нужно работать.

После 17 туров «Зенит» лидирует в чемпионате России, набрав 42 очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Аршавин Сборная России Сочи Кирилл Кравцов Ярослав Михайлов Пари НН
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