В каких теперь странах будут проводить сборы российские клубы

До возобновления чемпионата России по футболу остаётся чуть менее двух месяцев. Традиционно январь – февраль – это время проведения предсезонных сборов и, как правило, в последние годы они по большей части проходят в Объединенных Арабских Эмиратах и Турции.

С новым главным

Четверть участников соревнований РПЛ в декабре сменила своих главных тренеров. Тренерские изменения произошли в «Локомотиве» (коллектив возглавил Галактионов), «Сочи» (Бердыев), «Краснодаре» (Ивич) и «Пари Нижний Новгород». А это значит, что команды могут изменить свои планы. Ориентировочные планы всех клубов РПЛ представлены в таблице ниже.

Клуб Планы «Зенит» Первый сбор с 15 по 28 января пройдёт в Катаре, второй (1–14 февраля) – в Объединенных Арабских Эмиратах. «Спартак» 11–12 января спортсмены пройдут углублённый медицинский осмотр, а затем отправятся в ОАЭ. Там подготовка будет разбита на два этапа: первый (13–27 января) состоится в Дубае, второй (30 января – 11 февраля) – в Абу-Даби Со 2 по 11 февраля команда примет участие в Кубке РПЛ, где встретится с тремя остальными участниками – «Ростовом» (2 февраля), «Краснодаром» (6 февраля) и «Сочи» (10 февраля) «Ростов» Оба сбора пройдут в ОАЭ. Первый сбор начнётся 14 января, второй завершится 15 февраля «Динамо» Из отпуска выходит 10 января. Первый сбор (12–22 января) пройдёт в Абу-Даби, второй – с 26 января по 6 февраля и третий – с 10 по 17 февраля пройдут в турецком Белеке ЦСКА Первый сбор (7–20 января) проведёт в Абу-Даби, два других, с 24 января по 5 февраля и с 8 по 20 февраля, пройдут в Турции «Ахмат» Первый сбор стартует 10 января. Команда проведёт все три сбора в турецком Белеке, с тремя выходными между ними, и вернётся в Россию перед кубковой игрой в конце февраля «Оренбург» 10 января «Оренбург» отправится на первый сбор в ОАЭ. Там команда проведёт два матча: с ЦСКА (19 января) и «Динамо» (22-е число). Второй сбор (28 января–7 февраля) и третий (11–23 февраля) пройдут в турецком Белеке «Краснодар» 12 января команда отправится в ОАЭ, где пройдут два зимних сбора. С 12 по 24 января краснодарцы будут работать в Дубае, а с 28 января по 14 февраля – в Абу-Даби «Сочи» 25 января начнут первый зимний сбор в Абу-Даби, где примут участие в Зимнем кубке РПЛ. Их ждут матчи с «Краснодаром», «Ростовом» и «Спартаком». Второй сбор (15–25 февраля) футболисты «Сочи» проведут в Турции «Урал» Команда позже других выйдет из отпуска – только 13 января, а 15-го отправится на сборы в ОАЭ. Первый сбор пройдёт с 15 по 26 января, второй – с 28 января по 6 февраля, третий – с 8 по 19 февраля «Крылья Советов» Все сборы пройдут в турецком Белеке. Первый пройдёт с 9 по 19 января, второй – с 22 января по 3 февраля, третий – с 8 по 20 февраля «Пари Нижний Новгород» Команда выходит из отпуска 7 января. В Москве футболисты пройдут углублённое медицинское обследование, а затем 9 января отправятся на сборы в Турцию. Первый сбор с 9 по 20 января пройдёт в районе Лара (Анталья). На втором и третьем сборах команда будет тренироваться в Белеке «Факел» Из отпуска выйдет 10 января. На следующий день команда пройдёт медосмотр, а 12-го числа отправится на первый тренировочный сбор. Сроки и места их проведения ещё определяются «Локомотив» 9 января команда выйдет из отпуска, а 11 января отправится на сбор в ОАЭ «Химки» Единственный из клубов РПЛ, ещё в 2022 году начавший активную подготовку. Первый сбор стартовал в Белеке 15 декабря и продлился до 26 декабря. Будущие планы клуб Гогниева пока держит в секрете «Торпедо» Первый сбор москвичей пройдёт в Тамбове с 6 по 11 января. 13-го числа торпедовцы вылетят в Турцию, где их ждут три зимних сбора (13–24 января, 28 января–9 февраля и 13–24 февраля)

Меняем заграницу на Россию

В отличие от летних сборов, которые проходили перед началом сезона-2022/23, все 16 команд отправятся за границу. Летом 2022 года только ФК «Оренбург» готовился за рубежом (в Турции), все остальные остались на родине. Годом ранее, в 2021-м, напротив, 15 команд готовились за кордоном (преимущественно в Австрии).

Без Испании

ЦСКА не посетит этой зимой столь полюбившуюся Испанию… Именно на юго-западе Европы руководство армейского клуба ранее двенадцать раз проводило подготовку к старту или возобновлению чемпионата. В настоящий момент европейские страны по известным причинам отсутствуют в планах россиян. Год назад в Испанию по традиции также отправлялись «Локомотив» и «Краснодар».

В Катар поодиночке

Прошлой зимой столичные динамовцы посетили Катар – страну на тот момент ещё будущего чемпионата мира. На сей раз сервис мундиаля проверит на себе «Зенит».

Какие-либо экзотические страны в планах российских клубов на этот раз не значатся. Клубы предпочли проверенные варианты мест подготовки.

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Константин Лицин