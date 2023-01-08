Точилин: «Промес – лучший футболист 2022 года в РПЛ»

Экс-наставник «Сочи» Александр Точилин признался, какого игрока он считает лучшим в РПЛ по итогам ушедшего года.

«Промес – лучший футболист. Он провел достаточно хороший год, был одним из лучших бомбардиров, доказывает это на поле. Он проводит отличный сезон, наверное, это его лучшее время в России», — приводит слова Точилина «РБ Спорт».

Специалист считает, что Промес переживает вторую молодость. Тренер отметил, что полузащитник «Зенита» Малком Филипе тоже неплох, но уступает Промесу по статистике.

Напомним, 31-летний нидерландец был признан лучшим футболистом Российской премьер-лиги в 2022 году.