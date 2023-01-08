Агент Сутормина рассказал о будущем игрока в «Зените»

Александр Клюев, являющийся агентом игрока петербургского «Зенита» Алексея Сутормина, раскрыл подробности насчет будущего российского полузащитника в клубе.

«Он, естественно, отправляется на сборы «Зенита». Алексей едет на сборы, чтобы доказать, что он игрок стартового состава «Зенита». Интерес со стороны «Ростова»? Пока без комментариев», — цитирует речь Клюева «Спорт-Экспресс».

В первой половине сезона 2022/2023 Сутормин сыграл в 8 матчах Российской Премьер-лиги, но не сумел отметиться результативными действиями.

Напомним, что соглашение 28-летнего игрока с клубом из Санкт-Петербурга рассчитано до лета 2025 года.