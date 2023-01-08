«Зенит» объявил о расставании со Скроботовым

Защитник Илья Скроботов покинул «Зенит». Об этом сообщает официальный телеграм-канал санкт-петербургского клуба.

Трудовой договор 22-летнего футболиста с «Зенитом» истек, было принято решение его не продлевать.

«Зенит» благодарит Илью Скроботова за игру и самоотдачу в составе «сине-бело-голубых» и желает успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении клуба.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 12 матчах за вторую команду «Зенита» и отметился одним забитым мячом. Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 175 тысяч евро.