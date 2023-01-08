Аршавин рассказал, почему «Зенит» не подписал Пиняева

Заместитель гендиректора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин ответил на вопрос, почему нападающий Сергей Пиняев не перешёл в санкт-петербургский клуб. Напомним, текущей зимой 18-летний игрок перебрался из «Крыльев Советов» в «Локомотив».

«Я думаю, питерцы немного опоздали. Естественно, что «Зенит», как и любая другая команда высокого уровня в России, обращал внимание на такого игрока, как Пиняев», — заявил Аршавин на YouTube-канале «СБГ Шоу».

По мнению функционера, агент Пиняева уже давно договорился с «Локомотивом», и вмешаться в эту сделку было бы очень трудно и дорого.

В текущем сезоне нападающий провел 15 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 3 ассиста.