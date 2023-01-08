Кавазашвили считает, что «Спартак» сможет стать чемпионом России в сезоне 2022/2023

Бывший голкипер московского «Спартака» Анзор Кавазашвили признался, что ожидает чемпионства столичной команды в нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги.

«Чего жду от второй половины сезона? Чемпионского звания «Спартака». Думаю, Промес сможет стать лучшим бомбардиром, а «Локомотив» поднимется выше в турнирной таблице», — передает слова Кавазашвили «Спорт-Экспресс».

Напомним, что на данный момент первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Зенит», набрав 42 очка. На второй строчке расположился «Спартак» с 36 баллами. Третий — «Ростов» с 35.

Нападающий Квинси Промес занимает лидирующую позицию в списке лучших бомбардиров, имея в своем активе 14 голов.