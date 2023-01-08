Джикия: Зачем нам с Соболевым «Бей Беги»? Это прикольно!

Капитан «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос, зачем вместе с одноклубником Александром Соболевым создал медийную команду «Бей Беги».

«Это прикольно! Хоть это и хобби, но какой-никакой опыт владения футбольной командой. Расходы, зарплаты, штаб – все как в Football Manager. Достаточно интересный опыт», — приводит слова Джикии «Спорт-Экспресс».

При этом футболист отметил, что «Спартак» является главным местом работы, если бы у клуба дела шли не очень хорошо, то он вместе с Соболевым не смог бы уделять столько времени своей медийной команде.

Помимо этого, Джикия рассказал, что в «Спартаке» никто не против их увлечения, а тренерский штаб даже хотел посетить один из матчей.