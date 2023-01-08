Бывший полузащитник ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал возможный переход российского футбола в Азиатскую конфедерацию.

- Я думаю, все понимают, что эта идея от безысходности, ищут выход из тупика. Но, по большому счёту, это не решение вопроса. Вряд ли это спасёт наш футбол и приведёт к прогрессу. Конечно, лучше играть в Азии, чем не играть нигде, но я не знаю, какая там будет мотивация. С другой стороны, нигде не играть – вообще не вариант. Футбол существует для болельщиков, для признания себя в деревне, в городе, потом в сборной, на европейском уровне, на мировом поприще. Так устроен футбол. Должна быть мотивация, стремление расти и прогрессировать. А выигрывая чемпионства одно за другим, как «Зенит», когда у тебя нет конкуренции, ты не становишься особо лучше. Зенитовцы ходят по полю пешком, на лёгком дамском и легко становятся чемпионами, напрягаться им не надо. А в Азии есть команды, с которыми нам было бы нелегко.