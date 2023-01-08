Червиченко: «Хочется, чтобы «Спартак» составил конкуренцию «Зениту»

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался в преддверии весенней части Российской премьер-лиги.

«Хочется, чтобы «Спартак» все-таки составил конкуренцию «Зениту» и мог побороться за золото. Хочется, чтобы и другие команды подтянулись — ЦСКА и «Динамо», — приводит слова Червиченко Sport24.

Функционер отметил, что ждет, когда наконец «Краснодар» сможет выстрелить, ведь это одна из самых больших команд, у которой не самые лучшие результаты. Еще есть «Ростов», который показывает хорошие успехи, хочется, чтобы донской клуб составил конкуренцию лидерам в борьбе за чемпионство, добавил Червиченко.